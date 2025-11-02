А рсенал дава все по-сериозна заявка за титлата във Висшата лига. „Артилеристите“ продължават да трупат аванс на върха в класирането и вече водят със 7 точки пред най-близкия си преследвач. В мач от 10-ия кръг тимът на Микел Артета спечели по шампионски като гост на Бърнли с 2:0.

По този начин Арсенал удължи серията си без загуба на вече 12 мача във всички турнири. Отборът записа седма поредна победа без допуснат гол, което е изравнен клубен рекорд от 1987 година. Иначе победната серия на Арсенал е от девет мача. Последният, който не загуби срещу „артилеристите“ е Манчестър Сити след 1:1 на 21 септември. Единствената загуба на тима дотук през сезона е от шампиона Ливърпул с 0:1 на „Анфийлд“ в края на август.

Суперкомпютърът на „Опта“ изчисли, че след мачовете в събота шансовете на Арсенал да стане шампион са 72%. От компанията за спортни анализи допълват, че никога досега тимът не е имал толкова висок процент под ръководството на Артета. Интригата за титлата може съвсем да се изпари до края на ноември. Арсенал има трудна програма с гостуване на Съндърланд и лондонски дербита срещу Тотнъм и Челси. Ако спечели и трите мача, отборът от Северен Лондон може да увеличи още повече преднината си.

Подробности – в днешния брой на „Мач Телеграф“