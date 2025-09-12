В торият в родната ранглиста Радослав Гидженов получи назначение за младежката Шампионска лига и ще ръководи срещата между талантите на два емблематични европейски клуба.

Навършилият преди 10 дни 34 години арбитър, който е родом от Асеновград, но е член на пловдивската колегия, ще бъде главен на мача между отборите до 19 години на английския Ливърпул и испанския Атлетико Мадрид.

Срещата ще се състои на тренировъчния център на AXA Training Centre от 17:00 часа на 17 септември.

Асистенти на Гидженов ще бъдат Тодор Вуков и Дарин Иванов, а четвърти съдия е Скот Джаксън от Англия. Делегат на УЕФА е Алесандра Ротуно от Италия.

За Радослав Гидженов срещата ще бъде под №3 в Европа този сезон след квалификацията в Шампионската лига Кайрат (Казахстан) – КуПС (Финландия) и също квалификация, но от третия кръг на Лигата на конференциите между Хибърниън (Шотландия) и Партизан (Белград, Сърбия).