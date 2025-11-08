С ъндърланд и Арсенал завършиха 2:2 в мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Домакините стигнаха до точката с гол в добавеното време, като спряха серията от 10 поредни победи на Арсенал във всички турнири и пет в първенството. "Артилеристите" пуснаха голове за първи път от края на септември. Арсенал допуска два гола в един мач за първи път този сезон, като за първи път и губи точки, след като е водил в резултата. Съндърланд продължава да бъде без загуба вкъщи.

Първата възможност в мача беше за Деклан Райс, който стреля, но вратарят на Съндърланд Робин Руфс спаси. Еберечи Езе също имаше шанс за гостите, но не уцели вратата. Уилсън Исидор пък пропиля възможност за Съндърланд. В 37-ата минута домакините стигнаха до гол. Даниъл Балърд се пребори с Райс и вкара. Това е първи гол във вратата на Арсенал след повече от 13 часа. За последно „топчиите“ пуснаха попадение при успеха срещу Нюкасъл на 28 септември.

Норди Мукиеле пропусна още една възможност за Съндърланд в края на първото полувреме.

След почивката Арсенал очаквано натисна. Мартин Субименди и Букайо Сака пропуснаха положения. В 54-ата минута гостите изравниха. Сака завърши добра атака за 1:1. Руфс спаси изстрел на Езе малко след това.

Арсенал поведе в 74-ата минута. Леандро Тросар финтира играч на домакините на границата на наказателното поле и вкара с мощен удар. Домакините се хвърлиха в атака, а в 94-ата минута стигнаха до гол. Брайън Броби се разписа с акробатичен удар. В 97-ата минута Рикардо Калафиори бе близо до нов гол за гостите, но ударът му бе блокиран от Балърд.

Арсенал е начело с 28 точки, Съндърланд е на шесто място с 18.