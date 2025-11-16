С ър Алекс Фъргюсън заяви, че има признаци на подобрение в представянето на Манчестър Юнайтед. „Червените дяволи“ са в серия от 5 поредни двубоя без загуба, като са на 7-о място във Висшата лига, но само на 2 точки зад третия Челси.

Легендарният мениджър на Юнайтед заяви, че има добри знаци и за работата на настоящия треньор Рубен Аморим. Фъргюсън подчерта и влиянието на новия вратар Сен Ламенс.

„Има някои признаци, мениджърът имаше някои добри знаци. Особено вратарят е изключителен. Изиграл е само 3 или 4 мача, но изглеждаше много добре. Разбира се, че Мбемо и Куня, новите играчи от Брентфорд и Уулвс, също добавят качество. Надявам се мениджърът да постигне успехи, защото в Юнайтед трябва да имаш успехи. Но сигналите стават все по-добри. Смятам, че поредните победи са нещо, което отбори като Юнайтед винаги трябва да очакват. Но мина през цикъл на подобрение и сега трябва да се радват“, каза Фъргюсън.