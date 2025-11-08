Т отнъм и Манчестър Юнайтед завършиха 2:2 в драматичен мач от 11-ия кръг на Висшата лига. Двубоят премина през няколко обрати, а двата тима си размениха по един гол в добавеното време.

В началото и двата тима трудно създаваха положения. Ричарлисон имаше възможност за Тотнъм, но не уцели вратата. Манчестър Юнайтед поведе в 32-ата минута. Амад Диало центрира, а Брайън Мбемо бе точен с глава.

След почивката Тотнъм имаше шанс да изравни. Кристиан Ромеро стреля, но вратарят на Юнайтед Сен Ламенс спаси. Само две минути по-късно Жоао Палиня стреля от въздуха, но Ламенс отново се намеси. В 62-ата минута гол на Бренън Джонсън за Тотнъм бе отменен заради засада. В следващите минути и двата тима трудно създаваха положения. Тотнъм изравни в 84-ата минута. Матис Тел пое топката с гръб към вратата, обърна се и вкара с хубав удар за 1:1. В 91-ата минута домакините поведоха. Ричарлисон отклони топката с глава и изненада Ламенс. Юнайтед обаче изравни в 96-ата минута. Бруно Фернандеш центрира от корнер, а Матайс де Лихт вкара отблизо с глава.

Тотнъм е трети с 18 точки, Юнайтед е на седмо място със същия актив.