Астън Вила се намира в превъзходна форма, след като спечели 9 от последните си 10 мача във всички турнири. Един от героите за успехите на тима в последно време безспорно е халфът Емилиано Буендия. Той отново намери най-добрата си форма след завръщане от тежка контузия. Аржентинецът разкъса предна кръстна връзка на коляното през август 2023 година и пропусна целия предстоящ сезон. През 2024/25 отиде под наем в Байер Леверкузен, но почти не игра, а в началото на тази кампания се завърна в Бирмингам. Ръководството на Вила бе напът да го освободи заради финансово състояние на клуба, но той заяви, че е готов да се бори за мястото си. Буендия показа амбицията си още в подготовка, където записа два гола и една асистенция в шест мача.

Слабият старт на сезона на Астън Вила, в който тимът взе само точка от откриващите си три мача във Висшата лига, се отрази и на представянето на 28-годишния футболист. Постепенно обаче той се превърна в човека за големите мачове. Безспорно с най-голям принос бяха включванията му срещу Тотнъм и лидера Арсенал (2:1), където Буендия вкара победните попадения и изкачи „червено-сините“ до третото място в английския елит на само 3 точки от „артилеристите“.

