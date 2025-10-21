Мениджърът на "червените дяволи" Рубен Аморим (вдясно) трябва да е благодарен, че Хари Магуайър му реши най-важния мач.

Л егендарният бивш вратар на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел смята, че мениджърът на тима Рубен Аморим трябва да отстрани Бруно Фернандеш от капитанския пост и да избере Хари Магуайър.

През уикенда „червените дяволи” постигнаха първата си победа над вечния си опонент Ливърпул на "Анфийлд" от почти десетилетие (2:1) и записаха 4 поредни успеха във Висшата лига за сефте, откакто португалецът ги пое през ноември 2024-та.

Шмайхел остана силно впечатлен от представянето на често осмивания Магуайър, който реализира победния гол в 84-тата минута и беше в стартовия състав едва за трети път през този сезон в лигата.

Датското величие препоръча 32-годишния защитник, носещ прякора Главата, да си върне капитанската лента, призовавайки Аморим да обмисли смяната, а да не се ослушва.

„Нямам думи да го похваля достатъчно. Искам Хари Магуайър да играе във всеки мач. Искам да бъде капитан. Той притежава всички качества на добър лидер на Манчестър Юнайтед”, заяви Петер Шмайхел пред Viaplay.

„Съгласен съм, че не е най-бързият и има известни проблеми с атаките, но Манчестър Юнайтед е имал такива защитници и преди. Той може да организира всички, говори с всички и им вдъхва увереност, а това е важно. Той е някой, който се откроява през цялото време и поема отговорност”, каза още 61-годишният Шмайхел, който спечели всичко възможно с Юнайтед.