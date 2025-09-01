В ратарят на Арсенал Давид Рая даде интересно обяснение за поражението на "артилеристите" с 0:1 от Ливърпул в дербито на третия кръг във Висшата лига. Стражът на "артилеристите" допусна попадение от пряк свободен удар, който бе реализиран от Доминик Собослай, но испанският национал нямаше как да се намеси поради сериозната прецизност на изпълнението.

"Топката е различна, ударът по нея е различен. Трябва да се адаптираме. Бяхме с топка на "Найк" за толкова много години, не сме се адаптирали още", заяви Рая.

Това бе и първият допуснат гол на Арсенал във Висшата лига от началото на сезона.