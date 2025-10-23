А мериканският Интер Маями обяви дългоочакваното удължаване на договора с нападателя Лионел Меси до края на 2028 г.

Предишният контракт на 38-годишната аржентинска мегазвезда с клуба от МЛС беше до края на 2025-а.

Меси се присъедини към клуба, чийто президент е Дейвид Бекъм, през юли 2023-та. С Интер осемкратният носител на "Златната топка“ и световен шампион спечели Купата на Северноамериканската лига и редовния сезон на МЛС през 2024-та.

Фамозният №10 е изиграл за тима от Флорида 82 мача във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции.

Лионел Меси дълго отлагаше подписването на нов договор с Интер Маями, но сделката вече е факт и гарантира, че най-голямата звезда ще бъде с отбора от Мейджър Лийг Сокър за планираното му преместване на нов стадион догодина.