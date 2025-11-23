Дербито срещу Тотнъм е поредният тест за защитата на Арсенал през този сезон. „Артилеристите“ записаха 8 поредни мача и 812 минути без допуснат гол, преди да бъдат пробити от Съндърланд (2:2) в миналия кръг. Въпреки това тимът на Микел Артета продължава да е лидер в класирането и основен фаворит за титлата. До голяма степен това се дължи тъкмо на желязната защита, която получи само 5 гола във Висшата лига: най-добро постижение в Топ 5 първенствата на Европа. Лондончани може да подобрят и рекорда от 15 допуснати гола от Челси на Жозе Моуриньо (2004/05). До този момент Арсенал инкасира средно по 0.45 гола на мач и ако продължава в този дух, ще завърши сезона със 17. С толкова приключи и отборът на Арсен Венгер през 1998/99, но тогава не стана шампион. Следващите най-добри защити са на Манчестър Юнайтед (2007/08) и Ливърпул (2018/19), които допуснаха по 22 гола. Стабилната отбрана далеч не е нещо ново за Арсенал. В края на 80-те години Джордж Греъм превръща победите с 1:0 в запазена марка за клуба. Сега Артета върви по същия път. „Дори с просто око се вижда колко добре подредена е защитата. Футболистите буквално не дават на противника да се доближи до вратата, а какво остава да стреля от опасна позиция. Единственото, което липсва на този отбор са трофеите. Ако станат шампиони, никой няма да има за какво да ги упреква“, твърди легендата на Арсенал Мартин Киоун.

