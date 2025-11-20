З вездата на Арсенал - Букайо Сака, е все по-близо до това да се обвърже с „артилеристите“ за още по-дълъг период, като според информация на RMC Sport се работи по нов договор, който би го задържал на „Емиратс“ до 2030-а година.

Медията посочва, че двете страни гледат с оптимизъм на финализирането на споразумението, макар преговорите да не са напълно приключили. Ръководството на „топчиите“ се надява подписът на английското крило да бъде положен още преди края на календарната година.

Настоящият контракт на 24-годишния национал изтича през лятото на 2027-а година. През този сезон Сака има 14 мача във всички турнири, в които е реализирал шест гола. Според данните на Transfermarkt.com, пазарната му стойност достига 140 милиона евро.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX