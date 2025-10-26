Б аскетболистите на Олимпиакос се наложиха над Миконос с 91:65 (18:19, 17:10, 33:13, 23:23) като гости в мач от четвъртия кръг на гръцката Суперлига.

Победата беше четвърта поредна за Александър Везенков и съотборниците му, които оглавяват временното класиране.

Нашият национал допринесе за успеха с 11 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 24 минути на паркета.

Сега на Олимпиакос предстоят два мача от Евролигата – домакинство на Монако на 29 октомври и срещу Апоел Тел Авив на 31 октомври. В първенството на Гърция Везенков и компания ще посрещнат състава на Ираклис на 2 ноември.