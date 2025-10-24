Коди Милър-Макинтайър куфее след поредното си изпълнение срещу Баскония.

Б аскетболният национал Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда постигнаха четвърта поредна победа в Евролигата за мъже. Сръбският гранд спечели срещу испанския Баскония с 90:72 като домакин в Белград в среща от шестия кръг на най-престижния континентален клубен турнир за мъже.

31-годишният натурализиран американец беше сред най-полезните на терена за домакините и завърши като най-резултатен, след като отбеляза 20 точки, 2 борби и 4 асистенции за 29 минути в игра.

Звезда са четвърти в класирането с 4 успеха и 2 поражения.