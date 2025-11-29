Щ афетата на България на 4 х 6 километра при жените записа много добро представяне и зае девето място в Йостерзунд в първия старт за сезона от Световната купа по биатлон. Българките, в състав Валентина Димитров, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, показаха най-добрата стрелба от всички 21 щафети, участващи в днешното състезание, като използваха само три допълнителни патрона и не завъртяха нито една наказателна обиколка. Те завършиха пред силни тимове като Германия и Норвегия, които остана на 11-о и 13-о място.

Българките изминаха дистанцията за 1:14:02.1 часа, като бяха с 2:44.2 минути по-бавни от победителките от Франция. Жан Ришар, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно приключиха с осем допълнителни патрона, нито една наказателна обиколка и време от 1:11:17.9 часа.

На второ място завърши тимът на Италия, който завъртя една наказателна обиколка и използва девет допълнителни патрона. Италианките финишираха на 13.8 секунди от Франция. Подиума допълниха биатлонистките на Чехия, които останаха на 30.8 секунди след осем допълнителни патрона.

По-късно днес е и щафетата при мъжете.