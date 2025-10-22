Матей бе представен официално преди мача с Истанбул ББ, в който игра в последните 2 гейма.

Б ългарската волейболна суперзвезда Матей Казийски направи неуспешен втори дебют за новия си турски отбор Халкбанк.

41-годишният Император, който беше представен официално вчера след двумачовия си престов в пловдивския Локомотив Авиа, започна гостуването на Истанбул ББ от резервната скамейка, но беше титуляр във втория и в третия гейм при загубата с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в решаващата среща от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа.

Казийски, завърнал се в Халкбанк 11 години след като го изведе до титлата в Суперлигата, купата на Турция и Суперкупата, завърши с 3 точки, а другият българин в състава Цветан Соколов въобще не игра.

Така грандът от Анкара, воден от българския спец Радостин Стойчев, който през миналия сезон достигна до финала, отпадна рано в тазгодишното издание на надпреварата, а Истанбул ББ продължава на четвъртфиналите.

22-годишният български нападател Денислав Бърдаров направи силен мач за домакините. Той беше най-резултатен в двубоя с 26 точки.