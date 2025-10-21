Ч ужденец ще наследи Росен Барчовски като селекционер на българския национален отбор за мъже. Неговото име ще стане ясно утре (сряда) след заседание на Управителен съвет на федерацията, който е насрочен за 14:00 часа, уточнява BGbasket.com.

Твърди се, че двама са кандидатите за овакантения от Росен Барчовски пост. Става дума за Стефанос Дедас и Валтер ди Рафаеле.

Първият е добре познат у нас. Гъркът е част от израелския Апоел Тел Авив, който от този сезон играе своите домакински мачове от Евролигата в София. Първоначално Дедас изпълняваше функциите на старши треньор, но впоследствие пое ролята на асистент в щаба на сънародника си Димитрис Итудис.

С тима от Тел Авив той има злато именно във втория по сила турнир на Стария континент - Еврокъп. 43-годишният специалист има опит като старши треньор в местните МЕНТ, ОФИ Крит и АЕК Атина, турските Газиантеп и Бахчешехир, както израелския Апоел Холон. Досега той е работил още в щабовете на гръцките, Ираклис, Ретимно, Арис, турския Фенербахче, руските Спартак Санкт Петербург и ЦСКА Москва, както и в националния отбор на Словения за мъже.

С Апоел Холон завоюва златото в Балканска лига. Избран е за най-добър треньор на сезона в Израел през 2021 година.

Ди Рафаеле се е подвизавал само в своята родна Италия до този момент. Той има богат опит като наставник, а за последно е бил начело на Дертона между 2023 и 2025 година. Визитката му от отбори включа още Ливорно, Реджо Калабрия, Юноне Асигеко Пиаченца, Павия, Верона и Райер Венеция. Освен това е бил част от щабовете на на Ливорно и Венеция.

При престоя си във Венеция триумфира на два пъти с титлата на Ботуша, като печели и веднъж купата на страната. Срещу неговото име личи и трофеят във ФИБА Къп.

Както е известно, Росен Барчовски водеше „трикольорите“ в последните 6 години, но в края на септември напусна поста.