Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров ще започна новия сезон с турнира от сериите АТР 250 в Бризбейн. Организаторите съобщиха, че българинът е заявил участие. Надпреварата започва на 5 януари.

Турнирът в Бризбейн е един от любимите на Димитров. Той е ставал шампион два пъти – през 2017 и 2024. Димитров ще играе за десети път в турнира, като освен двете титли, има още един финал, два полуфинала и три четвъртфинала.

"Много съм развълнуван да се завърна в Бризбейн. Феновете са фантастични и наистина много обичам да играя на „Пат Рафтър Арина“. Имам някои страхотни спомени от турнира през годините и очаквам с нетърпение да натрупам още такива през идния януари", коментира 34-годишният българин за официалния сайт на надпреварата.

Димитров пропусна почти половината от последния сезон заради частичното разкъсване в гръден мускул, получено на осминафинала на „Уимбълдън“, докато българинът водеше с 2:0 сета срещу тогавашния №1 в света Яник Синер. Заради дългото отсъствие българинът падна на 44-о място в световната ранглиста.