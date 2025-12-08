Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 44-то място в обновената седмица класация на световната ранглиста. Димитров, който вече се готви за новия сезон, е с актив от 1180 точки. Втор след него от българите е Димитър Кузманов с 208 точки. Пловдивчанинът печели една позиция спрямо предходната седмица и достига 264-то място. Най-голям прогрес от българските тенисисти в топ 1000 регистрира Анас Маздрашки. 19-годишният Маздрашки се изкачва с 11 места и вече е на рекордното в кариерата си 895-о място с 24 точки.

Начело в ранглистата остава испанецът Карлос Алкарас с 12 050 точки, като той ще посрещне и новата година като номер 1. Втори с 11 500 точки е италианецът Яник Синер, а на трето място с 5160 точки е германецът Александър Зверев.

Световна ранглиста на АТП:

сингъл:

1. (1) Карлос Алкарас (Испания) 12050 точки

2. (2) Яник Синер (Италия) 11500 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5160 точки

4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4830 точки

5. (5) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4245 точки

6. (6) Тейлър Фриц (САЩ) 4135 точки

7 (7) Алекс де Минор (Австралия) 4135 точки

8. (8) Лоренцо Музети (Италия) 4040 точки

9. (9) Бен Шелтън (САЩ) 3970 точки

10. (10) Джак Дрейпър (Великобритания) 2990 точки

българите:

44. (44) Григор Димитров 1180 точки

264. (265) Димитър Кузманов 208 точки

588. (591) Пьотр Нестеров 64 точки

620. (548) Илиян Радулов 59 точки

678. (669) Александър Донски 49 точки

732. (728) Янаки Милев 42 точки

738. (735) Динко Динев 41 точки

895. (906) Анас Маздрашки 24 точки

938. (934) Иван Иванов 20 точки

950. (932) Георги Георгиев 19 точки

976. (973) Адриан Андреев 18 точки

1028.(1025) Александър Василев 15 точки

1157.(1248) Джордж Лазаров 10 точки

1235.(1267) Леонид Шейнгезихт 8 точки

1249.(1237) Виктор Марков 7 точки

1480.(1488) Александър Петров 4 точки

1567.(1563) Диан Недев 3 точки

1931.(-) Максимилиан Борисов 1 точка

2086.(2078) Антъни Генов 1 точка

2086.(2078) Самуил Конов 1 точка