П ървата ни ракета за всички времена Григор Димитров изненадващо стана герой в комикс. Историята в рисунки бе пусната в профила на демонстративната Световна тенис лига в Обединените арабски емирства, в която бившият №3 в ранглистата е участвал. В отбора на “Соколите” през 2022 г. той бе с Новак Джокович, Арина Сабаленка и Паула Бадоса. Година по-късно в състава на “Каните” Григор бе отново със същите две тенисистки, както и със Стефанос Циципас и Лойд Харис. Акцентът в комикса е върху пътя на Димитров към титлата на София Оупън през 2017 г., но авторите са направи грешка, защото родният град на Григор е Хасково, а не столицата, уточнява „24 часа”.

Ето и самия текст към илюстрациите:

“Приключението му започна у дома. През годините той пътува по целия свят - от Мелбърн до Париж, от Лондон до Ню Йорк. Той се превърна в нещо повече от момче с големи мечти. Той стана човекът, който покори световните сцени. Когато стъпи на корта на София Оупън, той игра с вярата, че ще постигне това, което иска, че ще осъществи мечтата си. И когато вдигна купата, сълзите потекоха по лицето му. Мястото, на което стана шампион, не бе просто обикновен град. Това бе завръщане у дома. Затваряне на кръга. Спазено обещание”.

Димитров тези дни тренира на твърди кортове, но явно не се чувства напълно възстановен от операцията на гръдния мускул, който скъса на “Уимбълдън”.

Все повече намаляват шансовете да го видим отново в игра през настоящия сезон. Той беше заявил участие на АТР 500 турнира във Виена (20-26 октомври), но организаторите заличиха лицето му от промо плаката. Преди това Гришо отказа да играе и в Стокхолм.