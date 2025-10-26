Н ай-добрият български тенисист за всички времена Григор Димитров се ползва от услугите на кондиционния треньор Ютака Накамура в Париж.

Спецът е известен с работата си с някогашната изгора на първата ни ракета Мария Шарапова преди години, както и с Ема Радукану напоследък.

След близо четири месеца извън корта, Гришо започва участие утре в последния „Мастърс” турнир за годината, а целта му за следващия сезон е да се върне с пълна сила в топа.

Всичко това сподели самият той в ексклузивно интервю за NOVA пред спортния журналист Петьо Борисов.

Точно в 20 часа в понеделник (27 октомври) Григор Димитров ще излезе в централния двубой от програмата на първия състезателен ден на турнира от серията „Мастърс 1000” в зала „Дефанс Арена” в Париж срещу машината за убийствени сервиси на домакините от Франция Джовани Мпетши Перикар. Съперникът на нашия е 22-годишен тъмнокож здравеняк, който е 33-ти в световната ранглиста, с 4 места пред него в класацията.