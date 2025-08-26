След като записа 2 поредни загуби в София, Иван Иванов претърпя поражение в първи кръг и на "Чалънджър"-а на Майорка.

Ш ампионът от юношеския "Уимбълдън" Иван Иванов допусна загуба в първия кръг на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" в Майорка (Исп).

Форматът, който е с награден фонд от 91 250 евро, носи името "Рафаел Надал Оупън" и се организира от академията, в която тренира 16-годишният българин.

В напълно равностоен мач Иванов, който в момента е 926-и в световната ранглиста, отстъпи с 6:7 (6), 5:7 пред 17-годишния германец Джъстин Енгел, който е 220-и в ранкинга и вече записа няколко победи на турнири от ниво АТР.

В първия сет нашият на два пъти допусна изоставане от пробив, но успя да го навакса и в двата случая. В тайбрека той спаси два сетбола при 4:6 точки, но в крайна сметка отстъпи с 6:8 точки.

Във втората част Иванов първи стигна до пробив за 4:3 гейма, но Енгел веднага изравни за 4:4. В деветия гейм варненското момче имаше нови два брейкбола, но ги пропусна. Енгел изчака своя момент и нанесе удара си в 12-ия гейм, като с втория си мачбол сложи край на срещата след 2 часа и 3 минути игра.

За Иван Иванов, който все още търси първи успех на ниво "Чалънджър" (след 2 поредни загуби на 2 турнира в София), предстои участие на Откритото първенство на САЩ при момчетата. Стартът на „Флашинг Медоус” е в края на тази седмица.