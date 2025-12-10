Г ригор Димитров остана извън списъка на поставените играчи за предстоящия турнир в Бризбън. Организаторите на надпреварата от сериите ATP 250 обявиха имената на участниците за състезанието в Куинсленд, което беше насрочено за периода от 5 до 11 януари.

Водач на схемата е Даниил Медведев, следван от Алехандро Давидович Фокина, Иржи Лехечка и Томи Пол. Сред осемте поставени място намериха още Денис Шаповалов, Жоао Фонсека, Камерън Нори и Лърнър Тиен. В основната група от тенисисти попаднаха също Франсис Тиафо, Валентин Вашеро, Корентен Муте, Райли Опелка и Мартон Фучович.

Турнирът в Австралия се утвърди като един от най-успешните за първата ни ракета. Димитров спечели титлата два пъти, като през 2024 година победи драматично Холгер Руне във финала. През настоящата кампания българинът стигна до полуфиналната фаза, но контузия го принуди да се оттегли в двубоя срещу Иржи Лехечка при резултат 4-6, 4-4.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX