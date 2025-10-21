Н овият сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада ще бъде открит тази нощ с двубоя между шампиона Оклахома Сити Тъндър и Хюстън Рокест. Кампанията в извънземното подкошие отвъд океана ще започне с рекорден брой чуждестранни играчи, отбелязва Асошиейтед Прес.

Цели 135 състезатели от 43 страни, извън Щатите, са в съставите, като 71 идват от Европа.

Канада, която има и свой отбор в НБА в лицето на Торонто Раптърс, е държавата, която има най-много представители - 23. На второ място с 19 е Франция, а представителите на Австралия са 13.

Рекордьор по брой чуждестранни играчи е тимът на Атланта Хоукс с 10, а всички 30 отбора в лигата имат по поне един играч, който не е американец в състава си. Най-младият тим е този на Бруклин Нетс, а около 17 ноември се очаква да бъде вкарана 14-милионната точка от създаването на НБА. За постигането на тази цел са необходими още около 46 000 точки.