Рисунката на Ноле на архитекта и антиправителствен активист Андрей Йосифовски-Пианиста бе унищожена, но нейната идея стана още по-силна за ужас на проруското и антибългарско управление на Сърбия.

Г рафит, посветен на рекордьора по титли от Големия шлем и любимец на цяла Сърбия Новак Джокович и разположен в централната част на родния му Белград, беше брутално заличен с черна боя.

Рисунката бе дело на архитекта и активист Андрей Йосифовски, известен като Пианиста, и бе вдъхновена от прочутия жест на великия тенисист по време на тазгодишния турнир „Уимбълдън”, наподобяващ помпане на гума, пише БТА.

Творението имаше и надпис: „Помпай, помпай, защо спря!?”, който е част от песен. Именно с нея Ноле подкрепи антиправителствените протести в Сърбия от свещената лондонска трева.

Авторът на графита Андрей Йосифовски публикува снимки, обвинявайки привърженици на управляващата върхушка в Сърбия за вандалския акт.

„Те можеха да заличат само написаното, но да задраскат фигурата на Новак, това наистина е прекалено. Значи, те са готови да заличат историята, само и само да управляват. Невероятно е!", каза Пианиста в коментар пред в. „Данас”.

Джокович многократно изрази подкрепа за антиправителствените протести в родината си, а наскоро обяви, че се мести да живее със семейството си в Гърция. Той прехвърли в Атина и тенис турнира си, след като бе обявен за предател от сръбския президент Александър Вучич.

Междувременно Джокович обяви, че няма да участва на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж, където също е рекордьор с цели 7 трофея.

„Скъпи Париж, за съжаление няма да участвам на тазгодишния Rolex Paris Masters. Имам прекрасни спомени и огромен успех през годините, особено след като успях да спечеля титлата седем пъти. Надявам се да се видим догодина. Мерси“, написа той.

Последното участие на световния №5 беше по-рано този месец в Шанхай, където отпадна на полуфиналите след поражение от изненадващия шампион Валентен Вашеро от Монако.

Настоящото издание на турнира в Париж ще се проведе от 27 октомври до 2 ноември и за първи път ще бъде в зала „Ла Дефанс Арена“. Водачи в схемата ще бъдат №1 и №2 в ранкинга Карлос Алкарас (Исп) и Яник Синер (Ит).