Б ългарският волейболен национал Симеон Николов изигра добър мач за Локомотив Новосибирск във втората си изява пред публиката на новия си тим отвъд Европа (б.р. – Старият континент и Азия са разделени условно от планината Урал и всичко източно от нея е в Азия, както е и в случая).

Юношата на Левски София и световен вицешампион от Филипините помогна на водения от българския треньор с руски разбирания Пламен Контантинов отбор да стигне до 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) у дома срещу МГТУ. Пред пълните трибуни на "Локомотив Арена" в т.нар. столица на Сибир 18-годишният разпределител реализира 7 точки за третия пореден успех на своите.

Най-резултатен от съекипниците му стана с Иля Казаченков с 18 пункта.

Локомотив Новосибирск е на първо място във временното класиране с 9 точки.