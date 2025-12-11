т ефани Стоева и Габриела Стоева си осигуриха място сред най-добрите осем на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Кутак (Индия). Надпреварата е от сериите BWF Tour Super 100.

Българските представителки, които са поставени под номер 1 в схемата, записаха втора победа в турнира. Те се наложиха над индонезийския тандем Велиша Кристина и Агня Шри Рахаю с 21:19, 21:12. Срещата продължи 40 минути.

Сестрите контролираха развоя на двубоя. В първия гейм те поведоха убедително със 17:11 по пътя към успеха. Във втората част доминацията им беше още по-изразена, след като натрупаха аванс от 14:4 и без затруднения затвориха мача.

Следващите съпернички на българския дует трябваше да станат ясни на по-късен етап от деня.

