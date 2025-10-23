Б ългарският футболен cъюз (БФC) постави началото на нов етап в развитието на женския футбол в страната с официалния старт на проекта за Регионални селекции за момичета, родени през 2010-а, 2011-а и 2012-а.

В Националната футболна база „Бояна” започнаха (14.10) първите занимания на пилотната група, която тренира всяка седмица във вторник под ръководството на старши треньора Божия Ноева, помощник-треньора Боряна Христова и треньора на вратарките Стоян Симеонов.

В рамките на инициативата през октомври се проведоха и първите лагери на Регионалните селекции зона „Север” и зона „Юг”, които събраха най-перспективните състезателки от различните краища на страната.

Зона „Север” проведе своя лагер в град Габрово, под ръководството на старши треньора Йоана Джамбазова, помощник Валентин Якимов и треньора на вратарките Петко Петков, зона „Юг” се събра на подготовка в Хасково, водена от старши треньора Радослав Креснички, помощниците Красимир Митев и Михаела Тихова и треньора на вратарките Пламен Петров.

Целта на проекта е да се създаде устойчива структура за работа с подрастващи състезателки, която да подпомогне тяхното техническо, физическо и тактическо развитие, както и да осигури по-тясна връзка между клубовете и националните гарнитури, съобщават от БФC на официалния си уебсайт.

Следващите лагери на зона „Север” и зона „Юг” са планирани за периода 10-12 ноември, като проектът продължава да се развива с дългосрочна визия за изграждането на бъдещите национални състезателки на България.