Н икълъс Николов стана поредният български състезател, който си осигури медал от европейското първенство по бокс за ученици в Будва (Черна гора).
Състезателят на Локомотив Русе се класира за полуфиналите в категория до 66 килограма. Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков той срази Давид Толнай (Унгария).
Николов показа умения и голям потенциал по пътя към победата над унгареца - развой, който осигури минимум бронзово отличие на младия национал.
Преди него това направиха Ана Добрера и Валери Тодоров.