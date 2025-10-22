Валери Тодоров спечели с 5:0 срещу Матиас Логкос и се класира за полуфиналите, което му гарантира минимум бронз.

Под наставленията на легендите Петър Лесов и Михаил Таков талантът от 7-и „в” клас на благоевградското Второ ОУ, който стана републикански шампион за младежи, се класира за полуфиналите в категория до 80 килограма. Така той си гарантира минимум бронзово отличие от турнира в Будва, Черна гора.

Тодоров проведе отлично срещата си с представителя на Гърция Матиас Логкос. Българинът доминира в хода на целия мач и се поздрави с категорична победа с 5:0 съдийски гласа.

Вчера Ана Добрева се класира за полуфиналите и също си гарантира минимум бронз до 40 килограма.