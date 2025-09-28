Р ужди Ружди няма спирки! Двукратният паралимпийски шампион спечели шеста световна титла. На първенството в Индия той постигна и нов рекорд на гюле в категория F55 (колички) - 12,94 метра. Това бе с 42 сантиметра повече от Небойша Джурич, Сърбия. Бронзовият медал отиде при Лех Столтман от Полша с 12,02 метра.
Ружди е най-титулуваният български паралимпиец. Треньор му е Радостин Тодоров. В Индия ще участва и Фатме Исмаил, клас F12, хвърляне на копие. Тя има финали на световни и европейски първенства, както и на паралимпийски игри. Треньор на Фани е проф. Стефан Стойков.