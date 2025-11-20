А ктрисата Чайна Суарес говори открито за първата си среща с Мауро Икарди.

Става въпрос за есента на 2021 г., когато нападателят играеше за ПСЖ и имаше връзка с Уанда Нара.

„Той ми изпрати съобщение в момент от живота ми, когато се чувствах зле. Срещнахме се в апартамент в Париж, беше много магично. Бях нервна, защото срещата не е същото като разговор по телефона. Пристигнах първа, отидох до банята, бях много семпла, без грим и с маратонки. Той пристигна малко след това и буквално ме зашемети. Не знаех, че е толкова висок, привлича вниманието, невъзможно е да го пропусна. Краката ми трепереха, а той си открадна целувка. Беше романтична нощ“, разказа Чайна в предаването на Мория Касан.

Впоследствие Уанда разкрива изневярата на Икарди и го напуска, а скандалът става известен като „Уандагейт“. Двамата се мъчат да съживят връзката си, но така и не успяват, а впоследствие окончателно се разделят. През миналата есен Мауро кани Суарес на нова среща – този път в заведение в Буенос Айрес, като оттогава са неразделни.