Ч увствата между Григор Димитров и Ейса Гонсалес явно набират скорост, след като с едно кратко клипче в Инстаграм актрисата показа две доказателства за това. Във видеото горещата мексиканка, чиято кариера започва като певица, изпълнява актуалния хит на британската си колежка Оливия Дийн - So Easy (To Fall In Love), което в превод от английски означава „Толкова е лесно да се влюбиш“.

„Тази мелодия ме вкарва в празнично настроение“, обясни 35-годишната мексиканка, която е татуирала червено сърце на китката си, а розовият й пуловер е с две сърца, като в едното бе изписана буквата G, а в другото Е. В последните седмици Гришо и Ейса са неразделни, като ваканцията им започна в Коста Рика и продължи на ски в Алпите.

От съвсем млада Гонсалес е запалена по татуировките, като има две и на интимни места, което се забелязва от секси снимките й по бикини. За тях тя обясни в Туитър: „Виждам, че сте много изненадани от татуировките ми. Направих си ги, когато бях на 14. Не са нови и са там, защото тайно си ги направих по онова време“. През 2019-а Ейса изписа на ръката си: „Тя е сила, с която трябва да се съобразяваме“.

В края на сезона Григор освен за наградата за спортсменство „Стефан Едберг“ бе номиниран от ATP и за „Удар на годината“. Първата ни ракета бе №1 в тази категория през март и автоматично го нарежда сред 12-те претенденти за годишния приз. Изпълнението, с което звездата ни попадна в класацията, е от мача му срещу Гаел Монфис в Индиън Уелс. Тогава Димитров си заслужи овации на крака от калифорнийската публика, като пласира печелившия удар от почти легнало положение.

Сред останалите играчи, които ще се борят за годишната награда, която се присъжда след гласуване сред феновете, са Хуберт Хуркач, Томи Пол, Карлос Алкарас, Новак Джокович, Хамад Меджедович, Дамир Джумхур, Камерън Нори и др.