Н овото попълнение на Арсенал Еберечи Езе (27) ще доведе със себе си на „Емирейтс“ голяма красавица.

Офанзивният халф, за когото „артилеристите“ платиха 60 млн. паунда на Кристъл Палас, а още 7,5 млн. са предвидени като бонуси, е женен за ученическата си любов Наима Корбин. Двамата се познават от 15-годишни, но чувствата между тях пламват по-късно.

„В началото бяхме просто приятели. Но мисля, че винаги съм била влюбена в Ебере и в крайна сметка започнахме да се срещаме, когато бях на 18“, призна Корбин, която наскоро завърши престижния King's College London с диплома за медицинска сестра.

Самият Езе, който ще носи емблематичния №10 в Арсенал, обявява връзката си с Наима през 2019-а, когато е 21-годишен. Малко по-късно кариерата му тръгва рязко нагоре, след като преминава от КПР в Палас срещу 17 млн. паунда.

Интересното е, че през юни влюбените завършиха 3-годишната си сватба. Първо сключиха църковен брак, а след това организираха традиционна нигерийска венчавка. Това лято пък направиха грандиозно тържество в готическо имение на река Темза.