Ф ики Стораро внесе настроение пред стадион "Сантяго Бернабеу", където вчера лично изгледа двубоя от Шампионската лига между Реал Мадрид и Манчестър Сити. Певецът, който е в испанската столица заедно с брат си Емрах, попадна на група фенове, дегизирани като звездите на "белия балет".

Един от запалянковците беше с маска и екип на Винисиус Жуниoр, друг – като Килиан Мбапе, а трети – в образа на Джуд Белингам. Стораро се приближи до "Вини" и с усмивка го поздрави с фразата: "Сокерес, Вини!", което предизвика бурен смях сред присъстващите.

Въпреки че подкрепяха мадридчани, феновете не успяха да дочакат победа – Манчестър Сити измъкна успех с 2:1. За Стораро и Емрах обаче посещението на легендарния стадион се превърна в преживяване, гарнирано с добро настроение и забавни срещи.