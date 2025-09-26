З ащитникът на Ботев (Пд) Андрей Йорданов се показа като голям романтик.
Роденият в Кюстендил футболист предложи на любимата си Мануела Спасова сред безчет червени рози. Той организира събитието като от приказките край морския бряг още на 6 септември, но с любимото му момиче се похвалиха едва сега.
„Завинаги започна сега“, написа сияещата от щастие Мануела, която показа огромния и труден за носене букет. За да види как Андрей пада на колене, хубавата студентка премина по червен килим, за да стигне до огромно сърце от рози. „Казах „Да“. В този и във всичките си животи“, похвали се с изящния си годежен пръстен бъдещата госпожа Йорданова.