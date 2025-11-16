Д али тръпката да пилотираш е самолет е по-голяма, отколкото да притичаш полугол пред целия свят по футболния терен? Това се питат феновете на американската сексбомба Кинси Волански, която прекъсна финала на Шампионската лига между Ливърпул и Тотнъм (2:0) през 2019 г., като беше насилствено изведена от стюардите пред 63-те хиляди ревящи запалянковци.

Тогава тя се появи само в оскъден бански в Мадрид, за да рекламира сайта на бившия си приятел – порноактьора Виталий Здоровецкий. След това блондинката завърши курсове за пилот и тази седмица отбеляза 5 г. във въздуха, през които е возила пасажери и на самолет, и на хеликоптер.

„Летях 112 часа, преди да се явя на последния си изпит за проверка на пилотирането. Трябва да се преминат три изпита. „Интензивен писмен изпит, устен изпит на земята и накрая изпит по време на полет. Целият този процес ми отне година и половина“, обясни 29-годишната Кинси на своите 3,7 млн. последователи в Инстаграм, където редовно качва видеа от полетите си.

На тях тя разказа и за другата си страст – парашутизма. В един от клиповете тя разкри: „Беше наистина ветровит ден за скачане и паднах от 6 метра право върху глезена си при кацането“.