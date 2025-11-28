Г ригор Димитров и Ейса Гонсалес пожелаха весели празници на последователите си в Инстаграм със зашеметяващо красиви клипчета от планината. На едно от тях тенисистът и актрисата се целуват страстно и с много настроение до направен от тях снежен човек.

Българинът и мексиканката не посочиха къде са, но последните дни прекарват в Европа преди Гришо да е започнал някъде на топло подготовка за новия сезон след контузията на гръдния мускул, която помрачи неговата 2025 г. За сметка на това с Гонсалес (35) са във вихъра на чувствата си и наскоро си подариха ваканция в Коста Рика.

Като рекламно лице на местните авиолинии Новак Джокович пък е официален гост на Гран при на Катар във Ф1, като дори проведе тренировка по йога на пилота на Алпин Франко Колапинто. „Едва издържах загрявката, бях толкова скован – разказа аржентинецът. - Беше невероятно да гледам как Ноле се движи. А тези няколко минути ми отвориха очите колко усилия са необходими, за да се стигне до №1“, каза Колапинто.