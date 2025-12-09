Л юис Хамилтън не се представи според очакванията в първия си сезон във Ферари, след като завърши на 6-о място в генералното класиране при пилотите.

Въпреки това феновете не се поколебаха да обявят 7-кратния световен шампион за най-великия за всички времена след последния старт в Абу Даби. Причината обаче не бе постиженията му на пистата. 40-годишният британец бе засечен в падока да разговаря с актрисата Ана де Армас (37). Двамата очевидно се наслаждаваха на компанията си, като очевидци бяха категорични, че Люис е флиртувал с красавицата.

Ана е последното момиче на Джеймс Бонд в култовата филмова поредица. Тя си партнира с Даниел Крейг в „Смъртта може да почака“. Кубинската актриса от испански произход също като Хамилтън е необвързана в момента. Тя е известна, че си пада по колеги, като първо бе омъжена за Марк Клотет, а след това имаше връзка с Бен Афлек. През октомври пък се раздели с Том Круз след 9-месечна връзка.