М ауро Икарди (32) и Чайна Суарес (33) са на път да отпразнуват първата си годишнина като двойка, а нападателят на Галатасарай реши да изненада с подарък в аванс приятелката си за случая.

Актрисата и модел публикува стори на профила си в Инстаграм, в което вади от кутия луксозна дамска чанта

„Почти година вече. Обичам те, Мауро Икарди. Мога ли да имам по-щедър и красив приятел?“, написа Чайна под видеото.

Икарди пък й отговори в шеговит тон: „Остават още няколко дни до годишнината, но ти прощавам“.

Двамата ще се завърнат в Аржентина по време на паузата за международни мачове през следващата седмица. Икарди не е национал, но посещението е организирано, за да може той да види двете си дъщери от връзката с Уанда Нара. Именно с Чайна Суарес футболистът изневери на сексбомбата преди 4 години.