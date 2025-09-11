Миналото лято Рикардо бе изоставен от Бенедета, сега пак е щастлив.

Р икардо Калафиори остана резерва при зрелищната победа на Италия с 5:4 над Израел в световните квалификации. Защитникът на Арсенал обаче все пак успя да привлече вниманието. След двубоя той бе сниман от папараци да се разхожда по улиците с модела от Милано Меги Гало.

Това веднага породи слухове, че играчът има нова любовна муза. Миналото лято Калафиори бе изоставен от приятелката си Бенедета Боеме. Според клюките негова изневяра. По онова време бранителят бе в Болоня и му предстоеше трансфер в Арсенал.

Какво се е случило, това е. Няма да толерирам никаква форма на омраза към мен или към него. Пожелавам му всичко най-добро в Арсенал, той има цялата ми подкрепа“, сподели тогава ослепителната Боеме.

Меги Гало пък имаше връзка с мениджъра си Алесандро Пископо. Двамата бяха четири години заедно, след което се разделиха.

„Предпочитам да не навлизам в подробности“, заяви Гало, когато съобщи, че вече е сама.