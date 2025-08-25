Н ападателят на Ювентус Кенан Йълдъз върти любов с красивата австралийка Наталия Шейдъл.

Слухът за двамата тръгна в началото на лятото, когато младата дама пусна видео в социалните медии, а мнозина заподозряха, че е направено в къщата на футболиста. Въпреки това близки до 20-годишния играч отрекоха топли чувства. Истината лъсна по време на мача между Юве и Парма (2:0) от първия кръг на Серия А в неделя, когато Наталия се появи на стадиона заедно със семейството му. Тя видя как Старата госпожа победи с 2:0, а нейният любим получи най-висока оценка, макар да не вкара гол. Иначе той вече записа името си в историята на клуба като най-младия играч, отбелязвал за Юве в Шампионската лига. Направи го при 3:1 срещу ПСВ Айндховен през септември миналата година, за да подобри рекорда на легендата Алесандро дел Пиеро.

Данните за хубавицата, която е родена в Австралия и работи като модел, са оскъдни. Знае се, че тя работи предимно в САЩ, а от страницата на агенцията, с която има договор, става ясно, че е висока 182 сантиметра – с два по-малко от талантливия нападател.

Самата тя не е особено активна в социалните мрежи и крие личния си живот. Заради това и когато се заговори, че е заедно с Кенан, побърза да изтрие видеото от неговата къща. Той пък заличи листата с любимите си музикални парчета в платформа за споделяне на музика, която бе кръстил красноречиво „Наталия“. Иначе той вече записа името си в историята на Ювентус.

Националът на Турция влезе в клюкарските издания още на 18, когато стана ясно, че има вземане-даване с американската поп певица и модел Мадисън Биър. По-голямата с 6 години мадама преди време призна, че е бисексуална, а сред мъжете, преминали през леглото й, е и Бруклин, най-големият син на Дейвид и Виктория Бекъм.

Кенан е роден в Германия от местна майка и баща от Турция, заради когото избра да играе за националния отбор на нашите съседи. За първия тим той мече има 21 мача, вкарал е и два гола.