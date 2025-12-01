Икарди изненада Чайна с огромен букет от рози, но бе разкрит, че преди време е подарявал същия и на Уанда.

Н ападателят на Галатасарай Мауро Икарди бе скъсан от подигравки в социалните мрежи навръх първата си годишнина с Чайна Суарес.

Аржентинецът се бе постарал, като изненада любимата си с огромен букет от червени рози във формата на сърце, пръстен и още куп подаръци, придружени с картичка: „Честита годишнина, любов моя“. Всичко изглеждаше супер, преди последователи на футболиста да разкрият, че той е правил същите подаръци и на бившата си съпруга Уанда Нара.

„Ха-ха, същото, което даде на Уанда. Какво печели, като винаги поставя Чайна на второ място във всичко?“, написа един потребител в X.

.

„Много оригинално, Мауро... отново Уанда беше права. Всичко, което прави, го прави, мислейки за бившата си, без Чайна да забележи“, добави друг.

Имаше още един куп подобни коментари в социалните мрежи, като потребителите се забавляваха, обсъждайки как Икарди „рециклира“ романтичните си жестове или това е просто модел, който повтаря с партньорките си.