Б ившият капитан на Реал (Мадрид) Серхио Рамос и съпругата му Пилар Рубио отново попаднаха в центъра на вниманието.

Звездната двойка продаде имението си в Ла Моралеха, ексклузивен район в Мадрид, за впечатляващите 7 млн. евро. По информация на LOC семейството е на отлична печалба, тъй като са придобили имота за 1,5 млн. евро преди няколко години.

Съобщава се също, че купувачът е мексикански бизнесмен, а Рамос е направил основен ремонт на дома, което значително е увеличило стойността му. Къщата, която за известно време бе наета от аса на Реал (М) Винисиус, е с площ от 1000 кв. метра и разполага с открит плувен басейн, киносалон, вътрешно барбекю и други екстри. Серхио Рамос в момента е играч на мексиканския Монтерей. Преди това игра за Севиля, Реал (М) и ПСЖ.