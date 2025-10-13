З латан Ибрахимович води щастлив съвместен живот с партньорката си Хелена.

Въпреки дългогодишната си връзка и двете си деца легендарният нападател и любимата му нямат брак.

„Защо не сме женени? Защото, когато я попитах, тя каза „не“. Мисля, че е единственият човек на света, който може да ми каже „не“, всички останали казват „да““, заяви с усмивка Ибра по време на посещението си на фестивала в Тренто.

LIVE MN - Festival dello Sport a Trento, è il giorno di Zlatan Ibrahimovic: segui con MilanNews tutte le sue dichiarazioni!https://t.co/TimCme5ASE — MilanNews.it (@MilanNewsit) October 11, 2025

Шведът добави, че с течение на годините връзката му с Хелена става все по-силна.

„С нея сме партньори от двадесет и пет години, тя е майка на двете ми деца и сме наистина щастливи. Мисля, че всеки ден, който изминава, е чудо, защото се справяме добре и връзката ни става все по-силна с времето“, каза Златан.

Прочутият голмайстор направи забележителна кариера в едни от водещите клубове в Европа, сред които Аякс, Интер, Милан, ПСЖ и Манчестър Юн. В момента е съветник в Милан.