С трахотно шоу за публиката в Буенос Айрес направиха Шакира и двамата й синове. 12-годишният Милан и Саша (10) излязоха на сцената пред препълнения стадион „Велес Сарсфийлд“, където за трите си поредни вечери колумбийката е продала 150 000 билета. И то, като се има предвид, че 48-годишната поп дива изнесе мащабен концерт.

Сега тя изненада своите фенове с трогателно изпълнение с момчетата си на песента Acróstico, издадена през 2024 г. „Буенос Айрес, благодаря ти за този момент, който ще трае вечно. Беше вълшебно да пея с децата си и да ги гледам как изпълняват музиката, която носят в себе си, докато аз гледах как други семейства пеят и се прегръщат!“, написа в Инстаграм Шакира, която е стоплила отношения с бившия си партньор Жерар Пике (38).

Някогашният защитник на Барса и Испания заряза певицата през 2022 г. след 11 г. връзка заради по-младата Клара Чия. Шакира го преживя тежко и изля болката си в своите песни, но вече е почнала да си разменя съобщения с Жерар относно децата. Ключова била продажбата на Ламин Ямал на общата им къща в Барселона, която Шакира напусна и заживя с децата в Маями. В тв шоу изпълнителката дори се отпусна да каже добра дума за Пике. Със смях тя се пошегува за артистичните таланти на децата си: „Да, защото не са от баща им“. После похвали музикалните способности и дисциплина на Милан и Саша. Най-неочакваният момент дойде, когато водещият я попита дали момчетата носят нещо от татко си, а Шакира отвърна с изненадващ комплимент: „Баща им също - трябва да се каже - е много дисциплиниран. Това не подлежи на обсъждане“.