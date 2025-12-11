И стински ужас е преживял бившият мениджър на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер – Вили Вебер. 83-годишният германец бил брутално нападнат и ограбен във вилата си край Щутгарт, която между другото пусна за продажба миналия месец.

Вебер е бил открит в тежко състояние, след като трима маскирани са нахлули в имението му, вързали са го и са опразнили няколко сейфа. Според в. „Билд“ сред плячката има ценности на огромна стойност, като загубите са за над 1 млн. евро. В момента на атаката у дома са били съпругата на Вили и икономката, но нападателите са действали толкова дръзко, че сигнал е подаден цял час след нападението. „Имам синина на окото… Чувствам се ужасно. В пълен шок съм“.

Всичко това се случва в момент, когато животът на някогашния Г-н 20 процента е белязан от здравословни битки – инсулт преди пет години, тежка инфекция през 2022 г. и драстична загуба на тегло. Сега той остава под лекарско наблюдение, а полицията още няма нито следа, нито заподозрени. През септември по идентичен начин бе ограбена друга къща на възрастна двойка край Щутгарт.

В последните месеци Вили е в процес на развод с жена си Хайди след 57 г. брак. В последните 11 г. агентът има връзка с Хайке Гейслер, но официалната му съпруга продължава да живее в луксозната вила край Щутгарт, построена през 2004 г. Тя е на 4 етажа с 16 стаи и СПА зона с инфинити басейн, като имотът се разполага на 4000 кв. м. С натежало сърце Вебер я е пуснал в продажба и се надява да вземе за нея 15 млн. евро. „В момента световната ситуация е лоша за продажбите на недвижими имоти, но все пак искам да се отърва от имота. Вилата е твърде голяма за напредналата ми възраст. Хайди също иска намаляване на жилищното пространство“, обясни Вили, който иска да се премести за постоянно във Франкфурт при Хайке, вдигнала го на крака след инсулта.