С вещеник, който точно предвиди опита за убийство срещу Доналд Тръмп, отправи смразяващо ново предупреждение за САЩ.

Брандън Дейл Бигс твърди, че през 2024 г., че Бог му е показал видение за катастрофално земетресение с "магнитуд 10 по скалата на Рихтер" по разлома в Ню Мадрид, което се простира през Мисури, Арканзас, Тенеси, Кентъки и Илинойс.

Пасторът на Оклахома заяви, че бедствието ще удари само три дни след опитите за разделяне на Йерусалим чрез предложеното решение за две държави, описвайки го като "тридневен прозорец", когато хората трябва да избягат, пише Daily Mail.

"Господ ми каза, че ще видите тридневен прозорец. Това е моментът хората да избягат, каза той в подкаст, предупреждавайки за катастрофа, която потенциално може да убие стотици хиляди.

Докато бъдещето на Израел и Палестина остава несигурно, Бигс смята, че тези събития могат да предизвикат опустошение в сърцето на Америка. Той обясни, че първоначалният трус по протежение на разлома в Ню Мадрид ще предизвика "верижна реакция", включително вторичен трус с магнитуд 6,5, засягащ райони от Тексаркана, Тексас, до Оклахома.