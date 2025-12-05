Н ов гръм разтърси Украйна! Антикорупционните служби и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) разбиха мащабна престъпна схема, ръководена от действащ депутат. В центъра на скандала е Анна Скороход от партията „За бъдещето“, заподозряна в приемането на крупен подкуп!

Според Националното антикорупционно бюро (NABU), акцията е част от широко разследване срещу корупционна мрежа на най-високо политическо ниво. Малко след новината самата Скороход призна, че домът ѝ е бил претърсен от разследващите.

„Това е политически натиск!“ – защитава се депутатката

В първа реакция в социалните мрежи Скороход обяви, че случващото се е атака срещу опозицията и опит да бъде спряна политическата ѝ дейност.

Украйна възстанови независимостта на антикорупционните органи

Името ѝ изплува и в тайни записи по разследването на най-големия корупционен скандал в Украйна, свързан с държавния ядрен гигант „Енергоатом“. Засега не е ясно дали последните претърсвания са пряко свързани с този взривоопасен случай.

От партията на Зеленски – до центъра на скандал

Анна Скороход влезе в парламента през 2019 г. като депутат от „Слуга на народа“ на президента Володимир Зеленски, но по-късно бе изключена от партията. Причината – обвинения, че е опитвала да подкупва свои колеги, които тя категорично отрече.

През 2020 г. Скороход премина в редиците на партия „За бъдещето“, а сега – години по-късно – се оказва в центъра на нова антикорупционна буря, която може да разтърси цялата политическа сцена.