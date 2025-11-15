У крайна е в потрес след разкритията на антикорупционните агенции, че някои от най-близките съюзници на президента Володимир Зеленски са замесени в схема за източване на около 100 милиона долара от енергийния сектор. Скандалът избухна точно когато страната страда от масови блекаути, причинени от руските бомбардировки, а държавата похарчи десетки милиони евро за защита на енергийната инфраструктура.

Разследването, наречено „Операция Мидас“, разкрива, че бивши и настоящи енергийни министри, бизнесмени и високопоставени чиновници са манипулирали договори на държавната ядрена компания Енергоатом, за да източат подкупи между 10 и 15% от стойността на договорите. До момента пет от седемте заподозрени са задържани, а парите са изпрани чрез таен офис в Киев.

Сред замесените са:

Герман Галущенко, настоящ министър на правосъдието и бивш енергиен министър, временно отстранен от поста.

Олексий Чернишов, бивш заместник-премиер, обвинен в незаконно обогатяване с около $1.2 млн. и €100 000.

Тимур Миндич, бизнесмен и бивш партньор на Зеленски в телевизионната компания Kvartal 95, който е сочен като предполагаем лидер на схемата и е избягал в Израел преди обвиненията.

Други високопоставени служители също са под разследване, включително за прекомерни военни поръчки, свързани с китайски бронежилетки, които не са отговаряли на изискванията.

Президентът Зеленски засега не е обвиняем, но приветства разследванията и призова за максимална прозрачност в енергийния сектор. Той също поиска отстранението на министъра на енергетиката и министъра на правосъдието и обеща санкции срещу двама бизнесмени, без да назове Миндич.

„Сега всички трябва да защитим Украйна“, заяви Зеленски, призовавайки за действия срещу корупцията въпреки тежката обстановка с руски удари и енергийни кризи.