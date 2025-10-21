С лед като България, за разлика от категоричната позиция на Полша против, се самопредложи да даде коридор на Путин, за да стигне до Будапеща, стана ясно, че пак напразно сме се напъвали.

Тръмп и Путин няма да се срещнат.

МВнР: България ще даде въздушен коридор на Путин

Изтече информация от вътрешен човек, че всичко се проваля, а световните медии подхванах горещата тема с анализи и припомняния кой кого успя или не успя да излъже дотук.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин няма да се срещнат в близко бъдеще, заяви анонимен служител на Белия дом пред Axios.

„Няма планове президентът Тръмп да се срещне с президента Путин в близко бъдеще. Рубио и Лавров проведоха продуктивен разговор. Следователно не е необходима допълнителна лична среща между държавния секретар и държавния секретар“, заяви анонимен служител на Белия дом пред репортера на Axios Барак Равид.

🇺🇸🇷🇺In a shift, White House says no plan for Trump-Putin summit. My report on @axios https://t.co/eYNXIMtCjX — Barak Ravid (@BarakRavid) October 21, 2025

Както съобщава „Айриш Стар“, Съединените щати отложиха среща между държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, тъй като стана ясно, че Владимир Путин не е готов да направи отстъпки за прекратяване на войната в Украйна.

Отлагането на срещата между Рубио и Лавров застраши планираната среща на върха между руския лидер и Доналд Тръмп в Будапеща. Отлагането идва в момент, когато Русия продължава бруталните си атаки срещу Украйна, включително въздушни удари по Харков и използването на огнехвъргачки ТОС-1А „Солнцепек“, описвани като „ядрено оръжие за бедните“.

Разговорите между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров засега са отложени. Тези разговори трябваше да положат основите за мирно споразумение преди очакваната среща между Тръмп и Путин.

Trump’s so-called “Budapest peace summit” has collapsed before it even existed, a fitting symbol of the chaos, cynicism, and propaganda driving all sides.



The White House told Telex there’s no Trump–Putin meeting planned, contradicting Trump’s own boast last week that he’d meet… pic.twitter.com/n1w4bqJb4k — Pete (@splendid_pete) October 21, 2025

Телевизия CNN, позовавайки се на източници, съобщи, че Рубио „вероятно няма“ да предложи провеждането на срещаг в Будапеща в близко бъдеще.

Сделката обаче се провали, тъй като двете страни, според съобщенията, имат напълно различни очаквания за това как да се прекрати конфликтът.

След разговорите САЩ подчертаха „важността на предстоящите срещи като възможност Москва и Вашингтон да си сътрудничат за постигане на трайно решение на руско-украинската война, в съответствие с визията на президента Тръмп“, съобщава Express US.

Кремъл определи разговора между Лавров и Рубио като „конструктивна дискусия“, фокусирана върху „възможни конкретни стъпки за прилагане на постигнатите договорености“.

Миналата седмица Тръмп спря доставката на далекобойни ракети „Томахоук“ за Украйна, твърдейки, че Путин е отворен за мир. Както обаче Украйна предупреди, американските власти вече разбират, че Русия не е готова на компромис.

Подобен резултат беше регистриран и след срещата между Тръмп и Путин в Аляска през август. Днес заместникът на Лавров, Сергей Рябков, отвърна: „Не можеш да отлагаш това, за което дори не е било постигнато съгласие.“

Trump told reporters Tuesday there is no planned meeting with Putin in Budapest.

Marco Rubio's planning meeting with Lavrov is also canceled. pic.twitter.com/4D2B4Wqi47 — Booker (@RealBookerScott) October 21, 2025

В понеделник говорителят на Путин Дмитрий Песков подчерта: „Отговорът е добре известен – последователността на позицията на Русия не се променя.“

Това по същество означава отхвърляне на искането на Тръмп за спиране на войната по сегашните фронтови линии.

Вместо това Русия иска от Украйна териториални отстъпки в Донецк и условия за демилитаризация, които са в полза на Москва. Бившият посланик на САЩ в Киев, Стивън Пайфър, заяви пред Kyiv Post: „Ясно е, че президентът Тръмп отново беше надхитрен от Путин по време на телефонния разговор в четвъртък.“

Пайфър добави, че ако Тръмп е „сериозен“, той трябва „да окаже натиск върху Москва да промени мисленето на Путин, да му даде да се разбере, че опитите за победа на бойното поле ще се провалят и ще означават само по-големи политически, икономически и военни разходи за Русия“.

Също така, „Вашингтон пост“ съобщава, че Русия във вторник е отхвърлила призива на Доналд Тръмп за замразяване на боевете в Украйна на сегашната фронтова линия, което сигнализира, че Кремъл не е променил съществено исканията си за мир - след като Тръмп заяви миналата седмица, че вярва, че руският президент Владимир Путин иска сделка.

BREAKING: The meeting between President Trump and President Putin in Budapest is CANCELLED.



According to the New York Post, Putin has expressed that his goal of conquering all of Ukraine remains unchanged. pic.twitter.com/HhNtln3E4K — Wall Street Mav (@WallStreetMav) October 21, 2025

Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че искането на Тръмп за „незабавно прекратяване на огъня, което внезапно отново стана тема на разговор“, противоречи на договореното на срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска през август, когато Тръмп се отказа от натиска върху Путин да прекрати боевете преди началото на преговорите.

„Виждате ли, ако просто спрем, това означава, че забравяме корените на този конфликт, което американската администрация очевидно разбира“, оплака се Лавров. „Имам предвид осигуряването на извънблоковия, неядрения статут на Украйна, което означава въздържане от всякакви опити да бъде въвлечена в НАТО.“

Той добави, че замразяването на бойните действия сега „би означавало само едно: голяма част от Украйна ще остане под нацистко управление“, което предполага, че Русия все още иска смяна на режима в Киев.

В събота Тръмп заяви, че и двете страни трябва да спрат бойните действия - след като се отказа от призивите за прекратяване на огъня след срещата на върха с Путин в Аляска през август - и заяви, че Киев и Москва трябва „незабавно да спрат войната“ по настоящите фронтови линии. „И двете страни трябва да се приберат у дома при семействата си, да спрат убийствата“.

Съвместно изявление, публикувано във вторник сутринта, подписано от лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, както и от висши представители на ЕС, подкрепя предложението на Тръмп за прекратяване на огъня по съществуващата линия на контакт, преди да започнат каквито и да било преговори.

🚨BREAKING:



🇺🇲🇷🇺🇭🇺 Putin-Trump meeting in Budapest canceled, Russia unwilling to back down on demands -



(Source:CNN) pic.twitter.com/RnpuaDqMPj — India Defence Daily (@IndiaDefDaily) October 21, 2025

В изявлението се изразява и скептицизъм относно усилията на Русия за водене на преговори през последните девет месеца и интереса ѝ към прекратяване на конфликта.

„Тактиката на Русия за протакане многократно показва, че Украйна е единствената страна, която е сериозна по отношение на мира. Всички виждаме, че Путин продължава да избира насилието и разрушението“, се казва в изявлението.

И CNN съобщи, че плановете за среща между Лавров и Рубио тази седмица са отложени поради различия по отношение на прекратяването на войната и твърдолинейната позиция на Русия.

Във вторник Лавров настоя, че всяко мирно споразумение трябва да се основава на това, което Кремъл нарича „корените на проблема“ – неясна формулировка, използвана от Москва, за да опише исканията си Украйна да отстъпи повече територия, да се откаже окончателно от членството си в НАТО, да приеме строги ограничения за размера на армията си и да не получава бъдеща западна военна помощ.

Русия поиска и вето върху гаранциите за сигурност на Украйна, както и върху собствените си гаранции за сигурност, въпреки че самата тя е агресорът във войната.

Украйна и нейните европейски съюзници категорично се противопоставиха на условията.

Позицията на Тръмп по отношение на конфликта между Русия и Украйна се е променяла няколко пъти през последната година. Татяна Становая, старши сътрудник в Центъра Карнеги за Русия и Евразия, заяви, че винаги когато Тръмп изглежда губи търпение с Путин, руският лидер излиза с предложение за мир - но само при руски условия.

BREAKING: 🇺🇲🇷🇺🇭🇺 Putin-Trump meeting in Budapest canceled, Russia unwilling to back down on demands - CNN pic.twitter.com/OlW2PAcO6e — Mega Geopolitics (@MegaGeopolitics) October 21, 2025

„Позицията на Русия изобщо не се е променила - тя е същата като преди шест месеца или дори година. Те все още искат всичко, което искат от самото начало. Така че навлизаме в третия кръг на същата игра“, написа тя в мрежата X и допълни, че Путин ще продължи да оказва натиск върху Тръмп, за да накара Украйна да предаде територията на Донбас на Русия - и след това да поиска още, отбелязва Espreso.

„Това е само отправна точка; останалите искания ще последват по-късно. Ключовият въпрос остава същият: докъде ще бъде принудена да стигне Украйна?“, написа тя.